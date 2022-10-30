ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب
نفت بيربوك أي مفاوضات جارية حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب.
وأضافت بيربوك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي)، الأحد: "أوضحت الأسبوع الماضي أننا سنفرض حزمة أخرى من العقوبات، وسندرس أيضا كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب".
وتأتي تعليقات الوزيرة الألمانية بعد تحذير رئيس الحرس الثوري للمتظاهرين من أن السبت سيكون آخر أيامهم في الاحتجاج الميداني، في إشارة إلى أن قوات الأمن ربما تزيد من حدة قمع الاضطرابات المنتشرة في أنحاء البلاد.
وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها ستشدد قيود دخول الإيرانيين، بالإضافة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المعلن عنها بالفعل.
كما نفت بيربوك أي مفاوضات جارية حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب.
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