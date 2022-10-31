إعلام إيراني: الحرس الثوري احتجز سفينة تحمل 11 مليون لتر من الوقود

قالت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الاثنين، إن الحرس الثوري الإيراني ضبط سفينة أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج.

ونقلت الوكالة عن رئيس السلطة القضائية بمحافظة هرمزجان مجتبى جهرماني قوله إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بتفتيش السفينة وجرى العثور على 11 مليون لتر من الوقود المهرب وتم إلقاء القبض على ربانها وأفراد الطاقم، بحسب الوكالة.

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وأفاد الحرس الثوري في بيان بأنه قد تم احتجاز طاقم السفينة لاستكمال التحقيقات. دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هوية السفينة ووجهتها.