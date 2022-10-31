عقوبات كندية على إيران.. وألمانيا: الاتحاد يدرس معاقبة "الحرس"

قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن أوتاوا فرضت اليوم الاثنين عقوبات جديدة على إيران، فيما يمثل الحزمة الرابعة من العقوبات التي تطبقها بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في تلك الدولة.



ووفقا للبيان، فإن العقوبات الأخيرة استهدفت أربعة أفراد وجهتين، ومن بينهم مسؤولون كبار وقوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تتهما كندا بالمشاركة في قمع متظاهرين عزل واعتقالهم.





وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان "الشعب الإيراني، بما فيه النساء والشبان، يخاطر بأرواحه لأنهم تحملوا وقتا طويلا للغاية نظام حكم قمع إنسانيتهم وانتهكها".



وأردفت جولي "ستواصل كندا دعم شعب إيران ما دام يطالب بمستقبل أفضل بكل شجاعة".



وتفرض كندا سلسلة عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما فيها وفاة مهسا أميني، الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.

من جهته أعلن المستشار الألماني اولاف شولتس اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي بصدد درس عقوبات جديدة ضد ايران بسبب قمع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في البلاد.

مادة اعلانية

وكتب شولتس على تويتر "نندد بالعنف غير المتكافىء من جانب قوات الأمن وندعم الشعب" مضيفا "عقوباتنا من الاتحاد الاوروبي مهمة، نحن بصدد درس اجراءات إضافية".