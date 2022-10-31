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FILE - In this June 20, 2021 file photo, Robert Malley, US Special Envoy for Iran, is shown in Vienna, Austria. The United States' top negotiator for Iran nuclear talks made the case to lawmakers Wednesday, May 25, 2022, for sticking with what may be a last try for a deal reimposing limits on Iran’s nuclear development, despite Iran closing in on completing a bomb-capable nuclear program. Malley, President Joe Biden’s envoy to negotiations aimed at getting the U.S. and Iran back in a breached 2015 Iran nuclear deal, faced lawmakers on the Senate Foreign Relations Committee. (AP Photo/Florian Schroetter)
المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي
أميركا وبايدن

واشنطن: نفضل الدبلوماسية مع إيران.. لكن سنبحث الخيار العسكري

المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي: ندعم المتظاهرين بإيران ونساعدهم عبر توفير الإنترنت

العربية.نت
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أكد المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، اليوم الاثنين، أن واشنطن تدعم التظاهرات السلمية في إيران.

وأضاف: "عندما عينني الرئيس (الأميركي جو) بايدن في منصبي، كان الهدف توحيد الموقف الأوروبي حيال إيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي".

وشدد على أن "امتلاك إيران سلاحا نوويا سيجعل العالم أقل أمناً".

وأكد مالي أن بايدن "يفضل الدبلوماسية" مع إيران "لكنه سيبحث الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

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وتابع: "سياستنا ارتكزت على وقف نشاطات إيران ودورها في عدم الاستقرار".

وشدد على أن واشنطن "تدافع عن حقوق الإنسان في إيران"، مضيفاً: "نحمّل النظام مسؤولية قتل المتظاهرين".

وتابع: "إحدى أولويتنا هي إعادة السجناء الأميركيين المحتجزين في إيران، وبأسرع وقت".

وذكّر مالي بأن واشنطن فرضت سلسلة من العقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، مضيفاً: "نساعد المتظاهرين عبر توفير الإنترنت حتى يدركوا حجم التأييد لهم في الخارج".

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