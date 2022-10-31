استخبارات إيران تعتقل 6 من الضالعين بتنفيذ هجوم شيراز

أوقفت السلطات الأمنية الإيرانية شخصا ثانيا لدوره في الهجوم "الإرهابي" على مرقد ديني في مدينة شيراز الأسبوع الماضي تبناه تنظيم "داعش"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الاثنين.

وقال الإعلام الإيراني اليوم الاثنين إن وزارة الاستخبارات اعتقلت 6 أشخاص لضلوعهم في هجوم شيراز بجنوب غربي إيران

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وكان نائب محافظ فارس أعلن يوم الجمعة أن منفذ الهجوم الذي استهدف زوار مرقد أحمد بن موسى "شاه جراغ" في مدينة شيراز لقي حتفه. وأضاف المسؤول الإيراني أن منفذ الهجوم توفي بعد اعتقاله "رغم كل الجهود المبذولة لإبقائه على قيد الحياة". وأعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب اليوم عن اعتقال عنصر ثانٍ على صلة بالهجوم.

وكانت السلطات أعلنت بداية مقتل 15 شخصا جراء إطلاق النار من مسلّح قدّمته وسائل الإعلام المحلية على أنه يدعى حامد بدخشان. وأفاد مسؤول السبت أن الأخير توفي متأثرا بجراح أصيب بها عند توقيفه بعيد تنفيذه الاعتداء.

وقال معاون المحافظ في فارس إسماعيل محبي بور إن "الشخص الثاني (الضالع) في العمل الإرهابي على المرقد المقدس، والذي وفّر دعما (لمنفذ الهجوم)، تم توقيفه"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.

وأكد محبي بور أن الشخص الثاني لم يدخل حرم المرقد الذي يعد الأبرز في جنوب إيران، من دون أن يحدد طبيعة الدور الذي أداه في العملية.

وتعهد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي "معاقبة" المسؤولين عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في إيران منذ 2019.

وشاركت جموع من الإيرانيين في مراسم التشييع التي أقيمت للضحايا السبت، ورفعوا شعارات نددت بأعمال "الشغب" التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وأتى هجوم شيراز بينما تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات غالبيتهم من المحتجين، لكن أيضا عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات آخرون في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات الإيرانية وما يرى فيه المسؤولون "أعمال شغب".