شباب طهران يدعون لتظاهرات جديدة.. "نظام القتل سيرحل"

تستمر التظاهرات الشعبية في إيران ضد السلطات، وسط دعوات جديدة لاستمرار الاحتجاجات في جميع أحياء العاصمة طهران.

فتحت شعار "ترقبوا الانتقام.. الذي سيحل بكم أسرع مما تتوقعون"، وجه شباب أحياء طهران دعوة لتنظيم تظاهرات ضد النظام، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، في جميع أحياء العاصمة، منذ الظهيرة حتى المساء.

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وكتبت هذه المجموعة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن "قادة النظام الإيراني المتعطش للدماء والقاتل للأطفال لا ينبغي أن يتصوروا أن بإمكانهم الاستمرار بالقتل والإجرام إلى الأبد".

""لا تخافوا"

كذلك أكدوا أن على المرشد علي خامنئي ومن يتبعه أن "يعلموا أنهم سيدفعون ثمن كل الدماء التي أراقوها"، بحسب ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".

مقطع فيديو يظهر تلميذات في مدرسة بطهران، اليوم الثلاثاء، يشجعن الاحتجاجات بشعار: "لا تخافوا.. لا تخافوا نحن مع بعض".#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/qwN7pu0Cke — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 1, 2022

في السياق ذاته، أظهر مقطع فيديو تلميذات في مدرسة بطهران، اليوم، يشجعن الاحتجاجات بشعار: "لا تخافوا.. لا تخافوا نحن مع بعض".

الحرس الثوري يهدد

تأتي الاعتصامات والاحتجاجات الطلابية الجديدة، رغم التهديدات التي وجهها القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، قبل يومين، ضد الطلاب.

يذكر أن إيران تشهد منذ 16 سبتمبر الماضي، يوم وفاة الشابة الكردية أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد 3 أيام فقط من اعتقالها على أيدي شرطة الأخلاق، احتجاجات غير مسبوقة منذ 2019، شارك فيها العديد من الشبان والشابات الغاضبين، ومن جميع طبقات المجتمع.