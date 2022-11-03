بعد صورته مع زوجته غير المحجبة.. مطالب بإقالة وزير إيراني

تزداد المطالب في إيران بإقالة وزير الطرق رستم قاسمي بعدما انتشرت صورة له مع زوجته في ماليزيا وهي لا ترتدي الحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية على مواطناتها.

وفي هذا السياق، طالبت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية بإقالة قاسمي بدعوى "عدم وفائه بوعوده"، حسب ما نقله موقع "إيران إنترناشيونال".

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ودعت صحيفة "فرهيختكان" في مقال إلى إجراء إصلاحات في الحكومة، وإقالة عدد من الوزراء وقالت إن "إقالة أو إصلاح أداء وزير الطرق والتنمية العمرانية ستكون نافذة أمل للشعب".



صورة رستم قاسمي مع زوجته في ماليزيا صورة رستم قاسمي مع زوجته في ماليزيا

وأشارت هذه الصحيفة في تقريرها إلى عدم تنفيذ وعد حكومة إبراهيم رئيسي ورستم قاسمي ببناء مليون وحدة سكنية في العام الأول للحكومة.

من جهته، طلب ممثل طهران في البرلمان إقبال شاكري من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونائبه الأول محمد مخبر، التحقق من الوضع الصحي لرستم قاسمي لاستمراره في الوزارة.

وقال: "من الأفضل لرئيسي ومخبر مناقشة هذه المسألة في أقرب وقت ممكن واتخاذ قرار، مهما كان القرار الذي يتخذونه، ربما يكون القرار هو أنه ليس هناك شيء، وأن الأمور تسير على ما يرام، لكن يجب عليهم اتخاذ قرار والإعلان عنه".

يشار إلى أنه كانت هناك تقارير عن إصابة رستم قاسمي بالسرطان وخضوعه للعلاج.

وقال شاكري إن العديد من التساؤلات حول أداء وزير الطرق تم تسجيلها من قبل النواب، وإن عملية طرح الأسئلة حوله آخذة في الازدياد.

وفي الأيام الأخيرة، نشرت صورة لوزير الطرق بجوار امرأة غير محجبة في ماليزيا، وأكد علي جعفري رئيس مكتب رستم قاسمي صحة هذه الصور، وقال إن هذه الصور تخص زوجة قاسمي.

وكان لنشر هذه الصور انعكاس واسع في الفضاء العام، وقارن البعض ملابس هذه المرأة بملابس مهسا أميني أثناء اعتقالها.