إيران.. إطلاق نار على مشاركين بذكرى إحدى ضحايا الاحتجاجات

تزامنًا مع ذكرى الأربعين لعدد من قتلى الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في مختلف مدن إيران، تم نشر دعوات لعقد تجمعات، إذ يخطط المواطنون للخروج إلى الشوارع لمواصلة تحركاتهم.

وأطلقت قوات الأمن الإيرانية اليوم الخميس، النار على المشاركين في مراسم أقيمت بمدينة كرج الواقعة على بعد 20 كيلومترا غربي طهران في ذكرى مقتل إحدى ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران وفقا لقناة إيران إنترناشيونال. وذكرت القناة أن المشاركين في المراسم أغلقوا الشوارع القريبة من مكان التجمع.

منظمة حقوقية: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 298

#العربية pic.twitter.com/B8zzsUxkBS — العربية (@AlArabiya) November 3, 2022

مادة اعلانية

ودعا ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، في تغريدة، إلى إحياء ذكرى أربعين میلاد جاوید بور، وغزالة جلابي، وحسین علي کیاکجوري، وبهنام لایق‌ بور، ومهسا موكویي، وحدیث نجفي، اليوم الخميس، في جميع أنحاء إيران، وكتب أن "النصر قريب".، بحسب ما أوردته "إيران إنترناشيونال".

في الوقت نفسه، نشر علي كريمي أيضًا ملصقًا من ذكری الأربعين لمقتل جواد حيدري، وحديث نجفي، وحنانة كيا، وغزالة جلابي. وقد تم نشر ملصقات بأسماء القتلى في محافظتي كيلان ومازندران ودعوات للتجمع في هاتين المحافظتين، حيث إن جواد حيدري من أهالي قزوين تم نشر دعوات للتجمعات في هذه المدينة أیضا. كما تم نشر دعوات أخرى للتجمع في طهران ومحافظات أخرى.

وهتف المشاركون في حفل ذكری الأربعين لمقتل حنان كيا، إحدى ضحايا الانتفاضة الشعبية في نوشهر، أمس الأربعاء، هتافات مثل "هذا العام هو عام الدم، سيسقط فيه المرشد خامنئي"، و"الموت لخامنئي". ورددوا هتاف "لن نخشی المدفع والدبابة والصاروخ، یجب أن یغادر رجال الدين".

وقد تجمع الطلاب أيضًا في عدد من الجامعات والمدارس، كما تم نشر دعوات للاعتصام ومقاطعة الفصول الدراسية من قبل طلاب الجامعات.

وفي اليوم الأربعين لمقتل مهسا أميني، نظمت تجمعات احتجاجية ضخمة في طهران ومشهد وشيراز وأراك وقزوين وبندر أنزالي ومدن أخرى.

كما أنه في حفل ذكرى الأربعين لنيكا شاكرمي في لورستان، ردد الناس شعارات مثل "كل هذه السنوات من الجرائم، الموت لولي الفقيه" وأطلق رجال الأمن النار مباشرة على المتظاهرين.