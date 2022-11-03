شاهد عناصر الأمن الإيراني يتكاتفون بالضرب المبرح على متظاهر

انتشر فيديو في مواقع التواصل أمس الثلاثاء، لعناصر من الأمن الايراني وهم ينهالون بضرب مبرح ومتنوع بالعصي وركلا بالأقدام على متظاهر تمكنوا منه وطرحوا أرضا في منطقة "نازي آباد" بطهران

وحاول الشاب المسكين تغطية رأسه بيديه، ولكن بلا جدوى، فيما واصل المتكاتفون عليه بضربه وقد ارتدوا عدتهم الواقية، بما فيها الخوذات، بينما وقف زملاء لهم بالقرب من دون أن أي تدخل في المكان الذي بدا عبارة عن زقاق طويل، ظهرت فيه أكثر من 10 دراجات نارية على متنها عناصر مكافحة الشغب.





وفي القسم الأخير من الفيديو الذي اكتظت به مواقع التواصل أمس واليوم الأربعاء، ووصل خبره الى وسائل اعلام دولية بمعظم اللغات الحية، منها موقع تابع في YouTube لصحيفة "التلغراف" البريطانية، تردد من بعيد صوت إطلاق نار، قبل أن يبتعد العناصر على دراجاتهم، ويتركون المضروب ممدا على الأرض بلا حراك.