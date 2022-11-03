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US Treasury building is seen in Washington. (File Photo: Reuters)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية
ميليشيات إيران

عقوبات أميركية جديدة تستهدف حزب الله وفيلق القدس

وزارة الخزانة الأميركية أكدت أن العقوبات تستهدف أيضاً عدداً من شركات الشحن والشركات النفطية وعدداً من السفن

العربية.نت
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فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وبحسب موقع وزارة الخزانة، تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة أفراداً مرتبطين بميليشيا حزب الله اللبنانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

عناصر من حزب الله اللبناني (أرشيفية)
عناصر من حزب الله اللبناني (أرشيفية)

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف أيضاً عدداً من شركات الشحن والشركات النفطية.

وقالت الخزانة الأميركية إن عقوبات اليوم التي فرضت بموجب لوائح عقابية تهدف إلى مكافحة الإرهاب العالمي، تستهدف أيضا عدداً من السفن.

وتستهدف العقوبات شبكة لتهريب النفط تدعم فيلق القدس وحزب الله. وقال بيان الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج اليوم أعضاء الشبكة الدولية لتهريب النفط على قائمة العقوبات. وأضاف البيان أن الشبكة سهلت تجارة النفط وتحقيق إيرادات مادية لحزب الله وفيلق القدس.

فيلق القدس (أرشيفية)
فيلق القدس (أرشيفية)
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وأشار البيان إلى أن الشبكة تضم العديد من الأفراد والشركات الوهمية والسفن التي تشارك في "مزج النفط" لإخفاء الأصول الإيرانية للشحنات وتصديرها في أنحاء العالم لدعم حزب الله وفيلق القدس.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن الأفراد الذين يديرون هذه الشبكة يستخدمون "مجموعة من الشركات الوهمية والأساليب الاحتيالية بما في ذلك تزوير المستندات للتعتيم على أصول النفط الإيراني وبيعه في السوق الدولية والتهرب من العقوبات".

ودعا نيلسون المتعاملين في السوق للتحلي باليقظة إزاء محاولات حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لجمع أموال من تهريب النفط بهدف دعم "أنشطتهم الإرهابية في جميع أنحاء العالم".

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