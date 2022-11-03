إيران.. مقتل إمام مسجد وعنصر أمن في حادثتين منفصلتين

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن إمام مسجد لقي حتفه في هجوم بالرصاص في مدينة زاهدان الإيرانية.

وقال قائد شرطة إقليم سيستان وبلوخستان أحمد طاهري "تم تشكيل قوة خاصة بهدف تحديد الجناة والقبض عليهم".

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وكانت زاهدان قد شهدت أحد أكثر الأيام دموية في موجة الاحتجاجات التي اجتاحت مناطق مختلفة في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن قوات الأمن قتلت 66 شخصا على الأقل في حملة أمنية هناك في 30 سبتمبر أيلول.

وفي السياق، قتل عنصر أمن إيراني وأصيب 10 شرطيين ورجل دين بجروح، الخميس، خلال مواجهات عنيفة مع متظاهرين غرب طهران، وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية.

ووقعت هذه الحوادث في الذكرى الأربعين لمقتل حديث نجفي، وهي متظاهرة في الـ22 من العمر خلال احتجاجات في 21 أيلول/سبتمبر في كرج على بعد 30 كيلومترًا غرب العاصمة.

وتزامنا مع ذكرى الأربعين لعدد من قتلى الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في مختلف مدن إيران، تواصلت التحركات الغاضبة في طهران، اليوم الخميس، وشهدت مراسم ذكرى مقتل حديث نجفي ومهرشاد شهيدي على يد القوات الأمنية في الاحتجاجات الأخيرة حضورا لافتا في كرج وأراك، وترديد هتافات مناهضة للديكتاتور [خامنئي] ونظامه.

وبحسب التقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد توجه المواطنون إلى مقبرة كرج سيرًا على الأقدام اليوم الخميس للمشاركة في مراسم أربعينية مقتل الشابة حديث نجفي.

إطلاق الغاز المسيل ضد المحتجين

وفي مواجهة القوات الأمنية، هتف الحاضرون بشعارات مناهضة للنظام، مثل "هذا العام عام الدم، سيرحل فيه المرشد خامنئي".

واشتبك رجال الأمن مع المشاركين في مراسم حديث نجفي، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.