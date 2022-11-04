إيران.. دعوات لإجراء استفتاء حول الدستور

دعا زعماء بلوش في إيران، اليوم الجمعة، لإجراء استفتاء على الدستور.

ودعا الزعيم الديني للبلوش في إيران مولوي عبد الحميد، النظام الإيراني لإجراء استفتاء شعبي بإشراف دولي.

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وشدد عبد الحميد على أنه "لا يمكن إسكات المتظاهرين بالقتل والسجن والضرب". كما أكد عبد الحميد أن "الشعب الذي يتظاهر منذ 50 يوماً في الشوارع لن يستطيع النظام إرغامه على التراجع".

ميداناً، انطلقت اليوم احتجاجات في محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرق إيران، الذي شهد أسابيع من الاضطرابات.

وبحسب ما أظهرته مقاطع مسجلة على الإنترنت، سار أشخاص في شوارع المحافظة، ورشق بعضهم الحجارة، وسط دوي إطلاق نار في الخلفية، وتصاعد سحب الغاز المسيل للدموع. وبدت ملابس بعض المتظاهرين ملطخة بالدماء، بينما قال نشطاء إن بعضهم قتل.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن محتجين أضرموا النار في نقطة للشرطة في مدينة خاش في سيستان-بلوشستان، وهاجموا مكتب الحاكم المحلي.

وتشهد محافظة سيستان-بلوشستان، التي يقطنها غالبية من السنة، مظاهرات مستمرة ضد النظام في إيران منذ عدة أسابيع.

وكان العشرات قد قتلوا جراء تدخل قوات الأمن خلال مظاهرات شهدتها مدينة زاهدان في المحافظة في 30 سبتمبر الماضي فيما سمي بـ"الجمعة الدامية".

ومنذ 16 سبتمبر اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام على توقيفها لدى شرطة الأخلاق المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران.

وتمثل المظاهرات التي هزت إيران لأكثر من ستة أسابيع بعد وفاة مهسا أميني، أحد أكبر التحديات التي تواجه حكام البلاد من رجال الدين منذ سيطرتها على السلطة في الثورة عام 1979.

وقتل ما لا يقل عن 300 متظاهر، واعتقل 14 ألفا منذ بدء الاضطرابات، وفق نشطاء جمعية حقوق الإنسان في إيران، التي تتابع قمع المتظاهرين.