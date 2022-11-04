تقرير أميركي: إيران تريد دعماً من روسيا لتعزيز برنامجها النووي

قال مسؤولو استخبارات أميركيون لشبكة "سي إن إن" CNN، اليوم الجمعة، إنهم يعتقدون أن إيران تسعى للحصول على مساعدة روسيا لتعزيز برنامجها للتسلح النووي.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها، إن معلومات استخباراتية ترجح أن إيران طلبت من روسيا مساعدتها في الحصول على مواد نووية إضافية، وفي تصنيع الوقود الذي يمكن أن يساعد إيران في تشغيل مفاعلاتها النووية، ويختصر المدة التي تحتاجها إيران لتقليص "زمن الاختراق" وإنتاج سلاح نووي.

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ورأت المصادر أن توجه طهران نحو موسكو يرجع لأسباب، من بينها الاعتقاد السائد بين كبار المسؤولين الإيرانيين بأن الاتفاق النووي إما لن يتم إحياؤه أو إذا أبرم بالفعل فإنه لن يدوم.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن الصفقات الجانبية بين إيران وروسيا "قوضت الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وستمثل مصدر قلق بالغ، وتقلل احتمالات العودة للاتفاق".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون لـ"سي إن إن" إن الولايات المتحدة ستتعامل بحزم "في مواجهة أي تعاون روسي إيراني يتعارض مع أهدافنا المتعلقة بمنع الانتشار النووي".

وأضافت المتحدثة: "نعمل مع شركاء من أجل كشف العلاقات بين إيران وروسيا ومحاسبتهما".

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن معلومات استخباراتية حصلت عليها واشنطن لا تشير إلى وجود "مقايضة صريحة" بين دعم إيران لروسيا في حربها على أوكرانيا، وسعي طهران للحصول على مساعدة موسكو في برنامجها النووي.