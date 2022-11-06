الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية.. خططت لتنفيذ اغتيالات

زعم مصدر أمني إيراني أن استخبارات الحرس الثوري فككت خلية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وأضاف المصدر أن هذه الخلية مدعومة من دولة أوروبية لم يحددها، مشيرا إلى أن الاعتقال تم قبل تنفيذ أي عملية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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كما قال إن "المعتقلين اعترفوا بأنهم كانوا بصدد اغتيال شخصيات عربية في خوزستان وتكرار سيناريو القتل على غرار ما حصل في زاهدان وأردبيل".

يأتي ذلك فيما مازالت تشهد البلاد تظاهرات شعبية عمت محافظات عدة، وسط قمع من القوات الأمنية أسفر عن مقتل 304 شخصاً بينهم أكثر من 40 طفلا، بحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.

تظاهرات في خوزستان

ودعا عشرات الناشطين في أكتوبر الماضي، إلى تجمعات احتجاجية بجميع مدن محافظة خوزستان، والانضمام إلى حركة الاحتجاج العامة في البلاد.

وكانت الأهواز سجلت مطلع شهر أكتوبر الفائت لأول مرة التحاقها بركب الاحتجاج.

وخرج العشرات في المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد، لاسيما حي زيتون، فيما أطلق الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما رفع المتظاهرون حينها هتافات مناهضة للسلطة، وصدحت صرخات "الموت للديكتاتور" في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

شعلة مهسا أميني

يذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

في حين دأب المسؤولون على اتهام المتظاهرين بالتبعية للخارج، وتخوينهم، بينما ألقت القوى الأمنية القبض على المئات بينهم طلاب جامعات وتلاميذ مدارس.