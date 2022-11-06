شهدت مجزرة المسجد.. شرطي يقتل 4 من زملائه جنوب إيران

في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران، التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات وأعمال عنف متفرقة، أقدم جندي على قتل زميله و3 من عناصر الشرطة.

فقد أعلن قائد الشرطة في مدينة بمبور بالمحافظة، علي رضا صياد، أن "حادثاً بدوافع شخصية" وقع في مركز شرطة المرور عند طريق إيرانشهر-بمبور السريع، وأدى "لمقتل 4 أفراد من الشرطة"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.

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كما أوضح أن أحد المنتسبين للشرطة "أطلق النار في المركز جراء خلاف شخصي بينه وبين عنصر آخر"، لافتاً إلى أنه تم توقيف مطلق النار وتسليمه للقضاء.

سلسلة من أعمال العنف

يشار إلى أن بمبور تقع في محافظة سيستان بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وباكستان، والتي شهدت سلسلة من أعمال العنف في الآونة الأخيرة، راح ضحيتها العشرات.

وشهدت زاهدان، مركز المحافظة، أحداثاً دامية في 30 سبتمبر الفائت، راح ضحيتها العشرات، بعدما أطلقت قوات الأمن النار على متجمعين قرب مسجد في المدينة. وأفاد مسؤولون في حينه أن الأحداث سببها هجوم مسلحين على مراكز لقوات الأمن، بحسب فرانس برس.

فيما أكدت شخصيات محلية أن التوتر جاء بعد أنباء عن تعرض فتاة لـ"الاغتصاب" من قبل مسؤول في شرطة المحافظة، ما دفع مجلس الأمن في المحافظة أواخر أكتوبر الفائت إلى الإقرار بمسؤولية رجال الأمن، وأقال مسؤولين في الشرطة، بينهم قائدها في زاهدان.

ومنذ ذلك الحين، غالباً ما تشهد المحافظة مسيرات احتجاجية وتوترات أسبوعية في أعقاب صلاة الجمعة.