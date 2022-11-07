إيران تستدعي سفير النرويج.. بسبب تصريحات "غير مقبولة"

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، سفير النرويج في طهران بسبب تصريحات اعتبرتها "غير مقبولة" من رئيس برلمان بلاده عن إيران، وفق وكالة فارس.

وجرى إبلاغ السفير برفض طهران لتصريحات رئيس البرلمان النرويجي، التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية بشأن الأحداث الأخيرة في إيران.

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فيما رأت الخارجية أن تصريحات المسؤول النرويجي "تدخلاً في الشؤون الداخلية لإيران".

تظاهرات في كل أنحاء البلاد

يذكر أن إيران تشهد منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي شرطة الأخلاق، تظاهرات في كل أنحاء البلاد.

وقد أشعلت وفاة أميني منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات حتى يوم الجمعة الماضي، بينهم 47 قاصراً.

كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.