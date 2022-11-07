إيران تعلن اعتقال 26 أجنبياً بتهمة تنفيذ هجوم شيراز

أعلنت وزارة الأمن في إيران، اليوم الاثنين، اعتقال 26 شخصا يشتبه بضلوعهم في هجوم وقع في شيراز بجنوب البلاد الشهر الماضي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقالت الوزارة في بيانها: "أدت سلسلة الرصد والتحقيقات والعمليات التي تم تنفيذها حتى الآن إلى تحديد واعتقال جميع العناصر التي أدت إلى إدارة وتنفيذ ودعم العمل الإرهابي في شيراز"، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.
كما أضافت أن الأمن اعتقل عددا آخر دخل البلاد لتنفيذ عمليات مماثلة، ووصل عدد المعتقلين إلى 26، جميعهم من غير الإيرانيين، وتحديدا من أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان.
أتى هذا بعد أسبوع من إعلان السلطات الأمنية الإيرانية اعتقال 6 أشخاص لضلوعهم في هجوم شيراز.
وكانت السلطات أعلنت بداية مقتل 15 شخصا جراء إطلاق النار من مسلح قدّمته وسائل الإعلام المحلية على أنه يدعى حامد بدخشان. وتوفي متأثرا بجراح أصيب بها عند توقيفه بعيد تنفيذه الاعتداء.
وأتى هجوم شيراز بينما تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات غالبيتهم من المحتجين، لكن أيضا عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات آخرون في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات الإيرانية وما يرى فيه المسؤولون "أعمال شغب".
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