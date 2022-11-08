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احتجاجات إيران

مجلس المندوبين بالاتحاد الأوروبي يبحث العقوبات ضد إيران

وأفاد مراسل العربية بأن مجلس المندوبين الأوروبي سيرفع قراره إلى مجلس وزراء الخارجية لتمريره الاثنين المقبل

العربية.نت، وكالات
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يعقد مجلس مندوبي الاتحاد الأوروبي اجتماعاً غداً الأربعاء، لبحث العقوبات ضد إيران.

وأفاد مراسل العربية بأن مجلس المندوبين الأوروبي سيرفع قراره إلى مجلس وزراء الخارجية لتمريره الاثنين المقبل.

وندد الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة بحملة القمع التي وصفها بالممنهجة ضد المحتجين في إيران وتعهد بفرض عقوبات على المسؤولين عنها.

إدراج الحرس الثوري على قائمة العقوبات

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قرارا بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني في حزمة عقوباته الجديدة ضد طهران.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قبل يومين، إن العمل جار من أجل فرض حزمة من العقوبات الجديدة.

ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه الحزمة الجديدة.

تأتي هذه التصريحات، بعد أسبوع من تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتز، في هذا الخصوص.

وكان شولتز قد أدان العنف الشديد للقوات الأمنية الإيرانية ضد المحتجين، وقال معلنًا عن دعمه للشعب الإيراني: "الاتحاد الأوروبي يدرس فرض مزيد من العقوبات ضد طهران".

وكتب شولتز يوم 31 أكتوبر الماضي في تغريدة له، إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي كبيرة، ونحن ندرس حاليًا المزيد من الإجراءات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في وقت سابق، عقوبات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وكذلك بسبب استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في مهاجمة أوكرانيا.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، سابقا، أن بلادها والاتحاد الأوروبي يدرسان وضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

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