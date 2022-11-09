اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Heydari Kioumars
قائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث حيدري
احتجاجات إيران

إيران.. الجيش يهدد بطرد بعض المحتجين بطلب من خامنئي

قائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث حيدري: إذا قرر المرشد التعامل معهم، فلن يبقى لمثيري الشغب مكان في البلاد بعدها

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

هدد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري، اليوم الأربعاء، بطرد من تعتبرهم طهران "مثيري شغب" بينما تشهد البلاد سلسلة احتجاجات متواصلة.

وقال حيدري إن "مثيري الشغب لن يكون لهم مكان في الجمهورية الإسلامية" إذا أمر المرشد علي خامنئي بحملة أكثر صرامة على الاحتجاجات، حسبما ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء.

وقال حيدري: "إذا قرر التعامل معهم، فلن يبقى لمثيري الشغب مكان في البلاد بعدها".

يأتي هذا بينما بدأت مدن في غرب إيران الأربعاء إضراباً تضامنياً في ذكرى مرور 40 يوماً على قتل قوات الأمن عشرات المتظاهرين في حملة على الاحتجاجات في جنوب شرقي البلاد.

احتجاجات في إقليم سيستان بلوشستان في أكتوبر الماضي
احتجاجات في إقليم سيستان بلوشستان في أكتوبر الماضي
إيران تستغل الأطفال في عمليات قمع الاحتجاجات الشعبية إيران احتجاجات إيران إيران تستغل الأطفال في عمليات قمع الاحتجاجات الشعبية

وأطلقت قوات الأمن النار على الاحتجاجات التي اندلعت في 30 سبتمبر بعد صلاة الجمعة في زاهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان الواقع على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان.

وتهزّ حركة احتجاجية إيران منذ توفيت الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها طهران.

وأسفرت الحملة على الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد منذ وفاتها عن مقتل 304 أشخاص على الأقل، من بينهم 41 طفلا و24 امرأة، وفقا لإحصاء أصدرته منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟ بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط