إيران.. الجيش يهدد بطرد بعض المحتجين بطلب من خامنئي

هدد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري، اليوم الأربعاء، بطرد من تعتبرهم طهران "مثيري شغب" بينما تشهد البلاد سلسلة احتجاجات متواصلة.

وقال حيدري إن "مثيري الشغب لن يكون لهم مكان في الجمهورية الإسلامية" إذا أمر المرشد علي خامنئي بحملة أكثر صرامة على الاحتجاجات، حسبما ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء.

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وقال حيدري: "إذا قرر التعامل معهم، فلن يبقى لمثيري الشغب مكان في البلاد بعدها".

يأتي هذا بينما بدأت مدن في غرب إيران الأربعاء إضراباً تضامنياً في ذكرى مرور 40 يوماً على قتل قوات الأمن عشرات المتظاهرين في حملة على الاحتجاجات في جنوب شرقي البلاد.

وأطلقت قوات الأمن النار على الاحتجاجات التي اندلعت في 30 سبتمبر بعد صلاة الجمعة في زاهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان الواقع على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان.

وتهزّ حركة احتجاجية إيران منذ توفيت الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها طهران.

وأسفرت الحملة على الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد منذ وفاتها عن مقتل 304 أشخاص على الأقل، من بينهم 41 طفلا و24 امرأة، وفقا لإحصاء أصدرته منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا.