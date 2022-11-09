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TOPSHOT - A picture obtained by AFP outside Iran, shows people gathering next to a burning motorcycle in the capital Tehran on October 8, 2022. Iran has been torn by the biggest wave of social unrest in almost three years, which has seen protesters, including university students and even young schoolgirls chant Woman, Life, Freedom. (Photo by AFP)
من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية)
احتجاجات إيران

تكتل إصلاحي داخل إيران يدعو إلى استفتاء للخروج من الأزمة

"الجبهة الإصلاحية" التي تضم شخصيات مقرّبة من محمد خاتمي تدعو السلطات على إجراء "تغييرات فورية، شجاعة ومبتكرة"

العربية.نت
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دعا التكتل الرئيسي للتيار الإصلاحي في إيران، اليوم الأربعاء، السلطات إلى تنظيم استفتاء للخروج من الأزمة الناتجة عن الاحتجاجات التي بدأت قبل أسابيع في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءًا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.

وحضت "الجبهة الإصلاحية" السلطات على إجراء "تغييرات فورية، شجاعة ومبتكرة" تهدف إلى "بدء حوار فعال على المستوى الوطني"، وذلك في بيان منشور على موقعها الإلكتروني.

وتشكّلت الجبهة في مارس 2021 على يد شخصيات مقرّبة من الرئيس السابق محمد خاتمي، وتضمّ أحزاباً وتشكيلات إصلاحية.

الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي
الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي
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ورأت الجبهة أن "الخطوة الأولى ممكنة" استناداً للدستور خصوصاً "المادة 59 منه المتعلقة بإجراء استفتاء".

ويتيح الدستور بموجب هذه المادة "إجراء الاستفتاء العام والرجوع إلى آراء الناس مباشرة بعد مصادقة ثلث أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، حول القضايا الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية المهمة جداً".

واعتبرت الجبهة أن "القرارات الإجرائية لقادة البلاد في هذا المجال، يمكنها أن تضع حدا للأزمة بشكل عملي وتفتح الآفاق أمام المواطنين المحبطين وغير الراضين والغاضبين".

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