فريق رياضي إيراني يرفض ترديد النشيد الوطني تأييدا للاحتجاجات

سارت أنباء عن أن منتخب إيران لكرة الماء لم يردد النشيد الوطني خلال البطولة الآسيوية في تايلاند، وذلك في أحدث إظهار للتضامن من قبل رياضيين مع الاحتجاجات في البلاد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على "تويتر" أن الفريق لم يردد النشيد الوطني أثناء عزف موسيقاه قبل مباراة مع الهند في بانكوك أمس الثلاثاء.

تضامنا مع #الاحتجاجات الجارية وتنديدا بالقمع الدموي في إيران، رفض منتخب #إيران لكرة الماء ترديد نشيد الجمهورية الإسلامية في دورة الألعاب الآسيوية.

قبل ذلك كان المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم الشاطئية، الذي شارك في بطولة العالم بدبي، رفض إيضا ترديد نشيد الجمهورية الإسلامية. pic.twitter.com/YrbuTMLONi — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 8, 2022

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واعتبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي رفض ترديد النشيد دليلاً واضحاً على تأييد الاحتجاجات المستمرة منذ ثمانية أسابيع في أكبر تحد لحكام البلاد منذ الثورة عام 1979.

وقال أحد مستخدمي "تويتر" من حساب غير موثق: "أحد أكثر التصرفات جرأة من جانب فريق كرة الماء الوطني الإيراني. نعرف الفرق الرياضية التي انحازت إلى جانب الشعب ونقدر دعمكم".

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، التي احتجزتها شرطة الأخلاق بزعم مخالفتها قواعد الزي الصارمة التي تفرضها إيران على النساء.

ولم يكن عزوف فريق كرة الماء عن ترديد النشيد الوطني هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الرياضيون الإيرانيون إجراءات فُسرت على نطاق واسع على أنها إشارات لتأييد الاحتجاجات.

وفي أكتوبر الماضي، أحدثت المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي ضجة بعد مشاركتها في مسابقة دولية في كوريا الجنوبية بدون ارتداء الحجاب، الذي يعد شرطاً إلزامياً لجميع الرياضيات اللاتي يمثلن إيران في جميع الألعاب.