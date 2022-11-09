اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Newspapers, with a cover picture of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police are seen in Tehran, Iran September 18, 2022. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
صحف إيرانية صادرة في 18 سبتمبر تتحدث عن مقتل مهسا أميني
احتجاجات إيران

مراسلون بلا حدود: إيران تحتجز عددا غير مسبوق من الصحافيات

نصف الصحافيين الذين قبض عليهم أخيراً في إيران هم من النساء، من بينهن اثنتان تواجهان عقوبة الإعدام

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، إن إيران تحاول بشكل منهجي إسكات النساء من خلال توقيف عدد غير مسبوق من الصحافيات في حملتها ضد الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.

وقالت المنظمة: "فيما يواصل النظام الإيراني قمع الاحتجاجات التي انطلقت إثر مقتل مهسا أميني، فإن حوالي نصف الصحافيين الذين قبض عليهم أخيراً هم من النساء، من بينهن اثنتان تواجهان عقوبة الإعدام".

وأضافت في بيان: "تزايد عمليات توقيف الصحافيات يكشف نية النظام الإيراني إسكات أصوات النساء بشكل منهجي".

وهذا الأسبوع، وجّهت السلطات الإيرانية الاتهام إلى نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، وهما صحافيتان كانتا من أول من لفتوا الانتباه إلى وفاة أميني، بتهمة "الدعاية ضد النظام والتآمر ضد الأمن القومي"، وهما تهمتان قد تؤديان إلى عقوبة الإعدام.

وقالت "مراسلون بلا حدود" إنها "قلقة جدا بشأن مصير الصحافيتين اللتين تخاطران بدفع ثمن باهظ قد يشمل عقوبة الإعدام، لأنهما تحلتا بالشجاعة للكشف عن حقيقة تسعى السلطات إلى خنقها".

وأضافت: "يجب إطلاق سراحهما فوراً ومن دون قيد أو شرط".

والصحافية نيلوفر حامدي البالغة من العمر 30 عاماً والتي تعمل لصالح صحيفة "شرق"، كانت قد توجّهت إلى المستشفى حيث كانت مهسا أميني في غيبوبة قبل وفاتها. وقد اعتُقلت في 20 سبتمبر، وفق أسرتها.

الصحافيتان إلهه محمدي ونيلوفر حامدي
الصحافيتان إلهه محمدي ونيلوفر حامدي
تكتل إصلاحي داخل إيران يدعو إلى استفتاء للخروج من الأزمة إيران احتجاجات إيران تكتل إصلاحي داخل إيران يدعو إلى استفتاء للخروج من الأزمة

أمّا إلهه محمّدي (35 عاماً) المراسلة في صحيفة "هام ميهان"، فقد توجّهت إلى سقز لتغطية جنازة أميني، حيث جرت أيضاً إحدى أولى التظاهرات. واعتُقلت محمّدي في 29 سبتمبر.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات، أوقف 42 صحافياً على الأقل في كل أنحاء إيران.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ في باريس مقراً، أنه تم الإفراج عن ثمانية منهم حتى الآن، وهناك 15 صحافية من بين 34 صحافياً ما زالوا رهن الاحتجاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟ بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط