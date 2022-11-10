إيران تعتقل إسبانية على خلفية الاحتجاجات.. وتفرج عن إيطالية

وسط اضطرابات حاشدة، أعلنت إسبانيا أن امرأة اعتقلت في إيران، وهي الثانية من مواطنيها التي تعتقل خلال شهر واحد، بينما كشفت إيطاليا الإفراج عن مدونة كانت هناك واعتقلت أواخر سبتمبر الماضي.

فقد أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم الخميس أن السفارة الإسبانية في طهران تتابع القضية وهي على اتصال بأسرة آنا بنيرا البالغة 24 عاماً، ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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إسباني اعتقل في إيران

وتتعامل السفارة أيضاً مع قضية إسباني كان متوجهاً من مدريد إلى الدوحة لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، ويعتقد أنه اعتقل في إيران أوائل الشهر الماضي.

وذكرت الوزارة أن دبلوماسيين إسبانيين على اتصال بالسلطات الإيرانية بشأن الرحالة سانتياغو سانشيز ( 41 عاما).

في المقابل، قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم أنه جرى الإفراج عن مدونة سفر إيطالية كانت إيران قد احتجزتها في آواخر شهر سبتمبر وإنها في طريق العودة لبلادها.

وجاء في بيان المكتب أنه "بعد جهود دبلوماسية مكثفة أفرجت السلطات الإيرانية اليوم عن أليسيا بيبيرنو وتستعد للعودة إلى إيطاليا"، وأضاف أن ميلوني اتصلت بوالديها لإبلاغهما.

الإفراج عن مدونة إيطالية

وألقت السلطات الإيرانية القبض على بيبيرنو ومواطنين أوروبيين آخرين للاشتباه في مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد إثر وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني في مقر لشرطة الأخلاق.

بدورها، قالت ميلوني في كلمة في روما إنها تشكر أجهزة المخابرات والدبلوماسية الإيطالية "على العمل الصامت الاستثنائي الذي قاموا به لإعادة هذه الفتاة إلى الوطن".

فيما تصف بيبيرنو (30 عاما) نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مسافرة متفردة" وتقول إنها تمارس الترحال "منذ عام 2016 وتعمل عن بعد".

اندلاع الاحتجاجات

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في إيران بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر/أيلول بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق في البلاد، وتطورت الاحتجاجات لتصبح تحديا لحكم الملالي.

وقتل 328 شخصاً على الاقل، واعتقل 14825 شخصا آخرين، وفق جماعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، التي تقوم بمراقبة الاحتجاجات.