رغم الإغراءات.. طهران تفشل بتجنيد مرتزقة لقمع الاحتجاجات

أدى النقص في عدد القوات الأمنية الإيرانية، الحرس الثوري إلى اللجوء للشبيحة والمرتزقة لقمع الاحتجاجات المنتشرة في مدن عدة منذ منتصف سبتمبر الماضي، بما في ذلك العاصمة طهران، في استنساخ للتجربة السورية إلا أنه فشل في ذلك رغم الإغراءات التي قدمها.

فقد كشف مصدر مطلع أن الحكومة الإيرانية تواجه نقصاً في القوات لهذا السبب توجهت إلى البلطجية والشبيحة لقمع الاحتجاجات، بحسب ما ذكرت صحيفة "كيهان" المعارضة الصادرة في لندن.

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وأضاف أن عدداً كبيراً من هؤلاء رفض التعاون مع السلطات بهذا الخصوص إلا إحدى العصابات التي سبق أن شاركت في الحرب السورية إلى جانب "فيلق القدس" ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني.

كذلك قال المصدر إن الحكومة الإيرانية أرسلت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عصابة "هاني كُرده" من عصابات طهران الشهيرة لقمع طلاب جامعة شريف للتكنولوجيا، حيث شاركت هذه العصابة في الحرب السورية تحت اسم "المدافعين عن العتبات".

وعود بتخفيض العقوبات والغرامات

في موازاة ذلك، أشار المصدر الذي لم يكشف عن اسمه، إلى أن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني اتصل بالعديد من الشبيحة وطلب منهم النزول إلى الشوارع مع أعضاء عصاباتهم.

في المقابل وعدهم الحرس الثوري بتخفيض العقوبات والغرامات المالية الصادرة بحقهم، لكن الكثير منهم رفض ذلك وفضّل بعضهم السجن على التعاون في هذا المجال.

فيما اضطر آخرون لمغادرة العاصمة طهران والاختباء مؤقتا بعيداً عن أعين الحرس الثوري.

أغروهم بالأموال لكن رفضوا

بدوره، أكد هذه المعلومات أيضاً العضو السابق في فريق كمال الأجسام الوطني الإيراني، حامد علي أكبري، قائلا "لقد عرضوا المال على بعضهم ممن لديهم عصابة، لكنهم رفضوا"، وذلك في تصريح لصحيفة "كيهان لندن".

وأضاف "كما هددوا بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، لكن دون جدوى ورفضوا الوقوف بوجه الناس... لهذا السبب أعادوا اعتقال كل من مهدي محمودي ومحمد ما شاء الله، اللذين أطلق سراحهما للتو من السجن".

إلى ذلك، كشف علي أكبري أن السلطات في سجن "إيفين"، أقدمت على زج الطلاب والشباب في عنبر الشبيحة والبلطجية من أصحاب السوابق والمحكوم على بعضهم بالإعدام.

سجن المحتجين مع البلطجية والشبيحة

وحرضوهم على مضايقة الشباب الذين اعتقلوا في الاحتجاجات والتحرش بهم، إلا أن السجناء رفضوا التعاون في هذا المجال لذلك أرسل بعضهم إلى الحبس الانفرادي.

يشار إلى أنه مع استمرار الاحتجاجات الشعبية اتصلت السلطات الأمنية بمديري ومدربي بعض نوادي فنون القتال وكمال الأجسام لتزويد قوات الأمن بعناصر تنضم إلى الوحدات القمعية.

إلا أنهم لم ينجحوا في تجنيدهم حتى إن البعض والذي سبق أن تعاون مع الباسيج رفض هذه المرة مواجهة المحتجين في الشوارع، بحسب الصحيفة.

وتغير وضع المجتمع الإيراني منذ بدء الاحتجاجات حيث انضم إلى المحتجين رياضيون بمن فيهم بطل العالم السابق للمصارعة، علي رضا خادم رغم ارتباطه سابقاً بعلاقات جيدة جداً مع الحكومة الإيرانية.