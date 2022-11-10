غروسي: تصنيع إيران صاروخاً جديداً يفاقم المخاوف الدولية

بعدما أعلنت إيران أنها صنعت للمرة الأولى صاروخا باليستيا فرط صوتي، وهو سلاح سريع ولديه القدرة على المناورة، علق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.

وقال إن تصنيع هذا الصاروخ الإيراني يفاقم "المخاوف" الدولية إزاء طهران.

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لا بد أن يكون لذلك تأثير

كما أوضح اليوم الخميس في مقابلة مع فرانس برس على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 المنعقد في شرم الشيخ أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة "لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل عن بعضها البعض".

كذلك أردف قائلا: "هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني" مؤكدا "لا بد أن يكون لذلك تأثير".

يناور وفائق السرعة

وكان حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، أعلن في وقت سابق اليوم أن "هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخية"، مضيفاً أنه لا يعتقد " أنه سيتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة".

يشار إلى أن الصاروخ الفرط صوتي يحلّق بسرعات تزيد عن ستة آلاف كيلومتر في الساعة، أي خمس مرّات سرعة الصوت، ما يشكّل تحدياً لمصممي الرادارات بسبب سرعته العالية وقدرته على المناورة.

أتى هذا الإعلان الإيراني فيما يحاول الغرب منذ أكثر من عام إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران، على الرغم من أن المحادثات توقفت في أغسطس الماضي بعد أشهر طويلة من الجولات الماراثونية التي انطلقت في أبريل 2021.

فيما زادت التظاهرات الأخيرة المندلعة في إيران منذ منتصف سبتمبر، بعيد مقتل الشابة مهسا أميني إثر اعتقالها من قبل الشرطة الدينية، وتعامل السلطات العنيف مع المحتجين، من تعقيد العودة إلى طاولة التفاوض، وقد بدا ذلك جلياً من خلال تصريحات العديد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين.