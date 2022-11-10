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عناصر من شرطة مكافحة الشغب الإيرانية في طهران - رويترز

منذ 30 سبتمبر.. الأمن الإيراني قتل 100 في سيستان وبلوشستان

دبي - العربية.نت
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أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم الخميس أنها وثقت مقتل 100شخص على الأقل بينهم 16 طفلا على يد قوات الأمن الإيرانية في سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد منذ 30 سبتمبر أيلول الماضي.

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وأضافت المنظمة في تقريرها أن الجمعة الماضية شهدت وحدها مقتل 18 شخصا بينهم طفلان خلال قمع القوات الإيرانية للاحتجاجات السلمية التي جرت في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستان.

كما أشارت المنظمة إلى أن المتظاهرين من أقلية البلوش تحملوا العبء الأكبر من "حملة القمع الشرسة" للقوات الإيرانية ضد الاحتجاجات.

من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- فرانس برس)
من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- فرانس برس)

وفي 30 من سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت القوات الأمنية النار على محتجّين تجمهروا أمام مركز للشرطة بالقرب من جامع مكي في زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان؛ حيث كانت تقام مراسم صلاة الجمعة.

وقالت منظمات حقوقية في وقت سابق إن 93 قُتلوا على الأقل في 30 سبتمبر، وهو اليوم الأكثر دموية منذ بداية أحدث موجة احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط النظام بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بدعوى "سوء الحجاب".

غضب متواصل

هذا وتشهد إيران احتجاجات في مناطق متفرقة بالبلاد منذ عدة أسابيع بعد مقتل الشابة مهسا أميني التي اعتقلتها الشرطة بسبب ارتدائها لحجاب اعتبرته السلطات "غير لائق".

وقد أشعلت وفاة أميني منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات حتى يوم الجمعة الماضي، بينهم 47 قاصراً.

كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.

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