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من سنندج

تظاهرات غرب إيران.. ومحتجون يهاجمون مقرا للباسيج بطهران

دبي - العربية.نت
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فيما تتواصل التظاهرات الغاضبة في إيران، أظهرت تسجيلات مصورة استمرار الاحتجاجات في مدن سنندج وسقز بمحافظة كردستان ومهاباد وبوكان في أذربيجان الغربية بغرب البلاد، وفق ما نقلته منظمة هنغاو الكردية لحقوق الإنسان.

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كما أفاد موقع "إيران انترناشيونال"، بانطلاق مظاهرة ليلية في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان.

إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو من طهران أن محتجين هاجموا مقرا للباسيج في منطقة "سعادت آباد" شمالي العاصمة الإيرانية، مستخدمين في ذلك زجاجات المولوتوف.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت مدن أخرى في سيستان وبلوشستان احتجاجات، وخروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع، مرددين هتافات مناوئة للنظام بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي مدينة خاش، عمد عدد من المحتجين إلى إسقاط لافتة تحمل اسم قاسم سليماني في أحد شوارع المدينة، وداسوا عليها بأقدامهم، مرددين هتافات ضد سليماني والحرس الثوري.

وتشهد إيران احتجاجات بمناطق متفرقة منذ سبتمبر الماضي، إثر مقتل الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل الشرطة الدينية.

من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- رويترز)
من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- رويترز)

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصراً.

كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.

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