مشهد لا يصدق من طهران..تبخترت سادلة شعرها بتنورة قصيرة

مع ارتفاع منسوب تحدي النساء والشريحة الشابة عامة للسلطات في إيران، وللقوانين الصارمة المفروضة عليهم لاسيما في ما يتعلق باللباس وغيره، منذ انطلاق شرارة التظاهرات التي تفجرت إثر مقتل الشابة مهسا أميني منتصف سبتمبر، احتفى العديد من الناشطين الإيرانيين، بفتاة مشت وسط العاصمة سادلة شعرها الطويل بلا حجاب.

يُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة إيرانية تمشي في شارع وليعصر بطهران من دون حجاب وترتدي تنورة قصيرة وهي ترفع يدها كعلامة انتصار. pic.twitter.com/89VmyXWAxb — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 11, 2022

علامة النصر

فقد أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، الشابة التي بدت يافعة، تتبختر وسط شارع وليعصر في طهران من دون حجاب، مرتدية تنورة قصيرة، في رسالة تحد للسلطات التي دأبت خلال الفترة الماضية على ممارسة أساليب القمع ضد التظاهرات !

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كما بدت الفتاة العشرينية ترفع علامة النصر، بحسب ما نقلت شبكة "إيران انترناشيونال".

يذكر منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

فقد أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، تقدمتها في معظم الأحيان شابات وطالبات قمن بإحراق حجابهن، أو قص شعرهن، في رسالة سياسية وتحد للسلطات، وتأكيد على أن الشريحة الشابة أو ما يعرف بالجيل زي "GENERATION Z" في واد والسلطات في واد آخر، بحسب ما أوضح العديد من المحللين والمراقبين على مدى الأسابيع الماضية.

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصراً. كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.