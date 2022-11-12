واشنطن: نرحب بمبادرة ألمانيا وأيسلندا حول احتجاجات إيران

أعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ترحب بالمبادرة التي طرحتها ألمانيا وأيسلندا بتركيز أنظار العالم على "القمع" العنيف الذي تمارسه إيران ضد المحتجين السلميين.

جلسة خاصة

وطلبت ألمانيا وأيسلندا أمس الجمعة عقد جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث وضع حقوق الإنسان في إيران.

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وكانت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تبني عقوبات جديدة ضد إيران ردا على طريقة تعامل طهران مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سبتمبر أيلول الماضي.

القتلى بينهم أطفال

فيما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الخميس أنها وثقت مقتل 100شخص على الأقل، بينهم 16 طفلا، على يد قوات الأمن الإيرانية في سيستان وبلوشستان منذ 30 سبتمبر أيلول الماضي.

وتشهد إيران احتجاجات بمناطق متفرقة منذ سبتمبر الماضي وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني عقب اعتقالها بدعوى ارتدائها حجابا "غير لائق". غير أن السلطات الإيرانية تنفي تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.

326 قتيلا

إلى ذلك، قُتل 326 شخصًا على الأقلّ في حملة قمع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ أيلول/سبتمبر، حسبما أكّدت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية التي يقع مقرّها في أوسلو.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "قُتل 326 شخصًا على الأقلّ، بينهم 43 طفلًا و25 امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد".

تشمل الحصيلة الصادرة عن هذه المنظمة القتلى في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) المتاخمة لباكستان والذين لا يقلّ عددهم عن 123 قتيلًا، وفقًا لأرقامها.