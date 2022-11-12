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سامين ياسين
سامان ياسين

"رابر" شهير بإيران يواجه الإعدام.. حملة وعريضة لإنقاذه

دبي- العربية.نت
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بعد أسابيع من اعتقاله بعنف وسحبه من منزله في كرمنشاه غرب إيران، من قبل القوات الأمنية لتأييده التظاهرات التي تجتاح البلاد منذ نحو شهرين، إثر مقتل الشابة مهسا أميني، يواجه سامان ياسين، مغني "الراب" الكردي المعروف في الأوساط الشبابية، الإعدام.

فقد وجهت إليه السلطات القضائية في أكتوبر الماضي تهمة "محاربة الله" لدعمه المتظاهرين المناهضين للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، مثله مثل آلاف المحتجين الشباب الآخرين الذين اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية.

حملات تضامن

في المقابل، وللضغط على السلطات في البلاد، أطلق آلاف الشبان من محبي المغني البالغ من العمر 27 عاما حملات تضامن على مواقع التواصل، كما وقعوا عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه.

سامين ياسين
سامين ياسين

وكان شخص مقرب من عائلة ياسين أكد في مقابلات صحفية سابقاً أن أسرته لم تتمكن من التحدث معه منذ 17 أكتوبر، حين أخبرهم أنه محتجز في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران، والمعروف بإيواء السجناء السياسيين.

كما أوضح أن عائلته وكلت محامياً للدفاع عنه، إلا أنه لم يتمكن من مقابلته قبل صدور الحكم.

فيما أشارت جمعية حقوق الإنسان الكردية Hengaw ، إلى أن الموسيقي الذي تطرق في أغانيه إلى عدم المساواة والقمع والبطالة تعرض للتعذيب الجسدي والعقلي في السجن.

شعلة مهسا

يذكر أنه منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

فقد أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، تقدمها طلاب الجامعات والمدارس، فضلا عن النساء والفتيات في مختلف المحافظات.

وقد أيد العديد من الفنانين، والرياضيين والممثلين كذلك المتظاهرين، وحركة الاحتجاج هذه.

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصراً. كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.

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