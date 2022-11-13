احتجاجات إيران تتواصل.. وبرلماني بريطاني يدعو لطرد دبلوماسيي النظام

مع استمرار الاحتجاجات في المدن الايرانية، حدد ناشطون يوم الخامس عشر من نوفمبر، موعدا لتظاهرات تحت شعار "الشارع لنا"، حيث ستشمل المدارس والجامعات والأسواق خصوصا في طهران.

من جهتها، أفادت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين بتعرضهم للتعذيب والتحرش والتهديد بالاغتصاب، وحرمان المصابين من الخدمات الطبية، واحتجاز البعض في معتقلات سرية. وذكرت اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء أكثر من 1600 معتقل من بينهم 65 طفلا.

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بدورها، أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات، وطالبت المجتمع الدولي بمنع هذه الجريمة.

وفي السياق، دعا برلماني بريطاني حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات اكثر حزما تجاه تهديد ايران لصحفيين يعملون في لندن. ونقلت "إيران إنترناشيونال" عن النائب بوب بلاكمان انه يجب على بريطانيا طرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين ووضع الحرس الثوري بأكمله على قائمة المنظمات الإرهابية". وأضاف أن قيام الحكومة البريطانية باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني بخصوص تهديد الصحفيين في المملكة المتحدة لا يكفي.

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الجمعة القائم بالأعمال الإيراني في لندن، مهدي حسيني متين بسبب تهديدات النظام الإيراني لصحفيين في بريطانيا.

وعلق وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على الخطوة قائلا "استدعيت القائم بالأعمال الإيراني بعد تعرض صحفيين يعملون في بريطانيا لتهديدات مباشرة لحياتهم من إيران". وأضاف عبر حسابه على تويتر "لن نتهاون مع التهديدات والترويع من الدول الأجنبية تجاه أفراد يعيشون في بريطانيا".

ومع مواصلة الاحتجاجات ضد النظم في إيران، يستمر مسؤولو النظام التحريض على وسائل الاعلام المعارضة حيث وصف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس كعبي، العمل معها من "كبائر الذنوب"، داعيا لما وصفه بالجهاد الاعلامي ضد هذه القنوات.