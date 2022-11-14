مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد جلسة خاصة حول إيران في 24 نوفمبر

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أنه سيعقد جلسة عاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الوضع في إيران التي هزّتها أسابيع من الاحتجاجات.

وقالت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إنّ جلسة خاصة بشأن "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران ستُعقد في 24 نوفمبر.

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ويأتي القرار بعد طلب قدمه بهذا الشأن سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في ساعة متأخرة الجمعة.

ويتعين أن يحصل الطلب على دعم 16 عضوا في المجلس المكون من 47 عضوا، أي أكثر من الثلث، كي تعقد جلسة خاصة خارج الجلسات الثلاث العادية السنوية.

وحتى الآن حصل الطلب على تأييد 44 دولة، من بينها 17 عضوا في المجلس.

ويأتي طلب عقد الجلسة عقب ثمانية أسابيع من الاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في إيران.

وبحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو قتل 326 شخصا على الأقل في حملة قمع التظاهرات التي أصبحت أكبر تحد للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.