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(آيستوك)

إيران تستدعي سفير أستراليا.. بسبب تصريحات لرئيس الوزراء

العربية.نت، وكالات
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء أن طهران استدعت سفير أستراليا بسبب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الأسترالي بشأن التطورات في البلاد، وفق ما نقلت عنه وكالة نور نيوز.

وقال ناصر كنعاني: "يبدو أن رئيس وزراء أستراليا اتخذ نهجاً خاطئاً بناء على معلومات كاذبة وهو شيء ليس في مصلحة العلاقات بين البلدين"، بحسب رويترز.

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مقتل المئات واعتقال الآلاف

يذكر أنه منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر الفائت، بعد 3 أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

فقد أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة منذ 3 سنوات، تقدمتها في معظم الأحيان الشريحة الشابة في إيران.

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 326 شخصاً، بينهم 43 طفلاً و25 امرأة، وفق ما كشف المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس الثلاثاء.

من تظاهرات طهران (أرشيفية من رويترز)
من تظاهرات طهران (أرشيفية من رويترز)

كما اعتقلت ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا".

في حين استدعت طهران العديد من السفراء الأجانب بسبب تعليقات بشأن الاحتجاجات.

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