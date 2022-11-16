بعد مفاوضات.. الإفراج عن ناقلتين يونانيتين احتجزتهما إيران

أعلنت وزارة الشحن اليونانية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن ناقلتين ترفعان العلم اليوناني احتجزتهما طهران في مايو أيار بعد شهور من المفاوضات بين الجانبين.

وقالت الوزارة إن سفينتي دلتا بوسيدون وبرودنت وريور غادرتا إيران.

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وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن اليونان وإيران توصلتا إلى اتفاق للإفراج عن ناقلتين ترفعان العلم اليوناني احتجزتهما طهران في الخليج في مايو أيار.

كما أظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينتين Prudent Warrior وDelta Poseidon (دلتا بوسيدون وبرودنت وريور) في طريقهما للخروج من إيران.

يذكر أن طهران احتجزت الناقلتين في مايو أيار ردا على مصادرة الولايات المتحدة نفطا من ناقلة ترفع العلم الإيراني في اليونان.

ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.