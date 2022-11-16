غروسي: لا نحقق أي تقدم بالملف النووي مع إيران

بعد إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عدم وجود زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، أكد مديرها العام رفائيل غروسي أن الوكالة لم تتبلغ بأي قرار حول إلغاء الزيارة.

وطالب غروسي، اليوم الأربعاء، الجانب الإيراني بمزيد من التوضيح، مشيراً إلى أن إلغاء الزيارة سيجعل الوضع أسوأ، وما يعني عدم تحقيق أي تقدم، بحسب ما نقلت مراسلة العربية/الحدث.

Our Board of Governors meeting opened today. I informed Governors that I've just returned from #COP27 where @IAEAorg is present & engaged in important areas where we can help—nuclear is at the table, to mitigate #ClimateChange & contribute to adaptation w/ #NuclearScience & tech. pic.twitter.com/b9pQkjkga4 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 16, 2022

مادة اعلانية

كما قال إن التحقيق في ثلاثة مواقع إيرانية سرية لن يغلق إلا إذا حصلت الوكالة على أجوبة، سواء كان ذلك بقرار أو من دون قرار.

إلى ذلك، أكد أن برنامج طهران النووي يستمر بالتقدم، ما يجعل من المهم أكثر تعاون الوكالة معها.

"لا توافق مع طهران"

وأضاف أن الدعم السياسي لعمل الوكالة في إيران كبير، مع ذلك لفت إلى عدم التوصل إلى نقطة توافق بعد مع طهران، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي.

🎥 LIVE NOW 🔴 IAEA Chief @RafaelMGrossi briefs journalists about developments related to #Iran, nuclear safety, security and safeguards in #Ukraine, and more. https://t.co/nV9mDLIFyc — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 16, 2022

كذلك قال إنه "من مصلحة إيران العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا خلفية سياسية لعملنا"، وأضاف "المسألة لا تتعلق بالتسييس بل على إيران أن توفي بواجباتها وتتعاون لكي تعيد الثقة". وأوضح أنه لا يمكن مواصلة العمل مع إيران بلا جداول زمنية، مشيراً إلى أن لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة للأبد.

زيارة إيران

وكان رئيس منظمة الطاقة الإيرانية أعلن في وقت سابق اليوم عدم وجود زيارة للوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى بلاده على جدول الأعمال.

فيما كان من المقرر أن يزور وفد الوكالة اطهران في نهاية هذا الشهر في مسعى لتحقيق تقدم في التحقيق الجاري حول وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع .

يشار إلى أنه في نيسان/أبريل من العام الماضي بدأت محادثات إحياء الاتفاق النووي الذي يترنّح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018، إلا أنها لم تفض إلى نتائج رغم جولات وصولات طويلة. لاسيما أن مسألة التحقيق في تلك المواقع الثلاث، لا تزال معلقة مع الوكالة الذرية، التي أكدت مراراً في كافة تقارير ها الدورية، عدم تقديم السلطات الإيرانية، أجوابة شافية حول تلك المسألة.