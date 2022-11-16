مسؤولون إسرائيليون: إيران استهدفت السفينة قبالة عمان

ألقى مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار باللوم على إيران في هجوم استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان، بطائرة مسيرة مفخخة.

واعتبروا أن هذا الهجوم خطأ استراتيجي من جانب طهران، ومحاولة لاستفزاز الغرب قبل مباريات كأس العالم في قطر، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

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كما أضافوا أن الطائرة المسيرة التي استخدمت لمهاجمة الناقلة كانت من نفس النوع الذي باعته إيران سابقاً إلى روسيا.

ووفقاً للتقديرات الأولية للمسؤولين، فإن الضرر الذي لحق بالسفينة كان خفيفاً نسبياً، مؤكدين عدم وجود إسرائيليين على متنها.

تحمل علم ليبيريا

وكان مسؤول دفاعي في الشرق الأوسط، أكد أن الهجوم وقع مساء أمس قبالة سواحل عمان. وأوضح أن السفينة تحمل علم ليبيريا، وباسم "باسيفيك زيركون"، مضيفاً أن شركة "ايسترن باسيفيك شيبينغ" ومقرها في سنغافورة تشغلها، فيما تعود ملكية الشركة المذكورة إلى الثري الإسرائيلي إدان عوفر.

من جهتها، أعلنت الشركة المالكة لـ "باسيفيك زيركون"، أن السفينة كانت تحمل زيت الغاز، وقد أصيبت بأضرار طفيفة في هيكلها دون تسرب الشحنة أو وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، ، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

حادث مماثل العام الماضي

يذكر أن سفينة يابانية تديرها شركة Zodiac Maritime، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، كانت تعرضت العام الماضي أيضاً لهجوم قبالة سواحل عُمان، ما أسفر عن مقتل شخصين.

ورجحت مصادر إسرائيلية حينها استخدام طائرة بدون طيار في الهجوم.