مسقط رأس المرشد الإيراني يهتف: الموت للديكتاتور

من الشمال إلى الجنوب، شرقاً وغرباً، شهدت عدة مدن في إيران ليل الثلاثاء الأربعاء، تظاهرات ومسيرات احتجاجية.

ففي مدينة مشهد شمال شرق البلاد، ومسقط رأس المرشد علي خامنئي، هتف عدد من المحتجين:" الموت للديكتاتور".

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كما أقدمت مجموعة أخرى على حرق العلم الإيراني.

أكثر من 30 بلدة

وشهدت أكثر من 30 بلدة ومدينة تظاهرات ليلية، من بوشهر جنوباً، والأهواز، وبندر عباس، و كرج، وتبريز، وسنندج، شهركرد، زنجان بجنورد، وبابل ، وغيرها.

إلى ذلك، انتفضت 10 احياء في العاصمة طهران، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي أظهرت هجوم عناصر الأمن بالملابس المدنية والعسكرية على لاعتقال المحتجين .

ضرب المحتجين

وقد أظهر أحد هذه المقاطع عناصر أمن تنهال ضرباً على أحد المتظاهرين بالمترو، ومجموعة أمنية أخرى تلاحق محتج داخل احدى البنايات!

يشار إلى أن آلاف الإيرانيين كانوا نظموا بوقت سابق أمس إضرابات في عدة مدن، أبرزها في البازار الكبير وسط طهران، بذكرى احتجاجات عام 2019 على ارتفاع أسعار الوقود والتي سحقتها قوات الأمن في أكثر حملة قمع دموية في تاريخ البلاد.





أتت تلك الإضرابات لتزيد الضغوط على رجال الدين الذين يحكمون البلد، والذين يواجهون منذ شهرين احتجاجات واسعة اندلعت شرارتها جراء مقتل الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها.

وكانت بعض التقديرات أشارت إلى أن 1500 شخص قُتلوا في موجة الاضطرابات التي بدأت في نوفمبر 2019، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود لتتحول سريعا إلى احتجاجات سياسية، بحسب ما أفادت رويترز.