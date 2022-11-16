مسقط رأس المرشد الإيراني يهتف: الموت للديكتاتور

من الشمال إلى الجنوب، شرقاً وغرباً، شهدت عدة مدن في إيران ليل الثلاثاء الأربعاء، تظاهرات ومسيرات احتجاجية.
ففي مدينة مشهد شمال شرق البلاد، ومسقط رأس المرشد علي خامنئي، هتف عدد من المحتجين:" الموت للديكتاتور".
كما أقدمت مجموعة أخرى على حرق العلم الإيراني.
أكثر من 30 بلدة
وشهدت أكثر من 30 بلدة ومدينة تظاهرات ليلية، من بوشهر جنوباً، والأهواز، وبندر عباس، و كرج، وتبريز، وسنندج، شهركرد، زنجان بجنورد، وبابل ، وغيرها.
إلى ذلك، انتفضت 10 احياء في العاصمة طهران، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي أظهرت هجوم عناصر الأمن بالملابس المدنية والعسكرية على لاعتقال المحتجين .
ضرب المحتجين
وقد أظهر أحد هذه المقاطع عناصر أمن تنهال ضرباً على أحد المتظاهرين بالمترو، ومجموعة أمنية أخرى تلاحق محتج داخل احدى البنايات!
يشار إلى أن آلاف الإيرانيين كانوا نظموا بوقت سابق أمس إضرابات في عدة مدن، أبرزها في البازار الكبير وسط طهران، بذكرى احتجاجات عام 2019 على ارتفاع أسعار الوقود والتي سحقتها قوات الأمن في أكثر حملة قمع دموية في تاريخ البلاد.
أتت تلك الإضرابات لتزيد الضغوط على رجال الدين الذين يحكمون البلد، والذين يواجهون منذ شهرين احتجاجات واسعة اندلعت شرارتها جراء مقتل الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها.
وكانت بعض التقديرات أشارت إلى أن 1500 شخص قُتلوا في موجة الاضطرابات التي بدأت في نوفمبر 2019، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود لتتحول سريعا إلى احتجاجات سياسية، بحسب ما أفادت رويترز.
-
منع سرقة.. صور تقشعر لها الأبدان لتعذيب عراقي على يد الشرطةلم تهدأ حالة الغضب التي شبّت في الأوساط العراقية منذ صباح أمس وحتى اليوم، بعد انتشار صور أليمة لا توصف لجسد شاب عراقي قيل إنه تعذّب على أيدي ضبّاط في ... العراق
-
شاب يأسر قلوب الجزائريين.. حرموه نور عينيه بمادة حارقة"غدروا بي وأصبحت أعيش في الظلمات"، هكذا بدأ الشاب الجزائري صهيب كفايفية في سرد قصته الموجعة التي هزت قلوب الجزائريين، وبدأت عندما استدرجه أصدقاؤه بحجة ... المغرب العربي
-
هذا ما كشفته نتائج تحاليل 6 مواد مخدرة في جسد شيرينشهدت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية، تطورات جديدة تتعلق بمسألة تعاطيها المخدرات والتي دخلت إثرها ... ثقافة وفن