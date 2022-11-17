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الشرطة الإيرانية

إيران.. 6 قتلى و10 إصابات بإطلاق نار داخل سوق

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة تسنيم الإيرانية مساء الأربعاء أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون إثر قيام مجموعة مسلحة بإطلاق النار على مدنيين وأفراد شرطة في السوق المركزي بمدينة ايذه بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

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ونقلت الوكالة عن مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ خوزستان ولي الله حياتى قوله "فتح راكبو دراجتين ناريتين النار على قوات الشرطة والمدنيين".

"الأمن مستتب"

وأضاف حياتي أن الجهود تتواصل لتحديد هوية واعتقال منفذي الهجوم، مشيرا إلى أن "الأمن مستتب في مدينة ايذه".

وكانت قناة العالم الإيرانية نقلت عن مصادر أمنية قولها في وقت سابق اليوم إن مجموعتين من العناصر المسلحة تستقلان دراجات نارية أطلقت النار من بنادق كلاشينكوف على المدنيين وقوات الأمن في سوق إيذه المركزي، وأشارت إلى أن بعض المصابين حالتهم "حرجة".

مقتل 2 من الباسيج وإصابة 7 من الشرطة

في سياق منفصل، أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل اثنين من قوات الباسيج في أصفهان الأربعاء بعد إطلاق النار عليهم من جانب من وصفهم "بمثيري الشغب".

ونقلت قناة العالم الإيرانية عن بيان للحرس الثوري أن إطلاق النار أسفر أيضا عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم سبعة من الشرطة وواحد من الباسيج.

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