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آلاف الإيرانيين يتظاهرون في كندا تضامناً مع المحتجين بالداخل
آلاف الإيرانيين يتظاهرون في كندا تضامناً مع المحتجين بالداخل
إيران و رئيسي

المخابرات الكندية تحقق في تهديدات إيرانية بقتل معارضين

جهاز المخابرات الكندي: "التهديدات تهدف إلى إسكات أولئك الذين ينتقدون إيران علانية"

أوتاوا - رويترز 
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أعلن جهاز المخابرات الأمنية الكندي، السبت، في بيان أنه يحقق في بلاغات واردة من أشخاص يعيشون في البلاد تلقوا تهديدات "موثوقة" بالقتل من إيران.

وجاء في البيان أن التهديدات "تهدف إلى إسكات" أولئك الذين ينتقدون إيران علانية.

وقال البيان إن جهاز المخابرات الأمنية الكندي يجمع المعلومات من الأشخاص الذين تعرضوا لمضايقات وترهيب من جانب الجمهورية الإسلامية.

من الاحتجاجات الإيرانية في كندا
من الاحتجاجات الإيرانية في كندا

وأضاف: "يحقق جهاز المخابرات الأمنية الكندي في عدة تهديدات بالقتل صادرة عن جمهورية إيران بناء على معلومات استخبارية موثوقة".

ونشرت هيئة الإذاعة الكندية بيان المخابرات الكندية لأول مرة، الجمعة.

وأشار البيان إلى أن الجهاز يتعاون بشكل وثيق مع الجاليات الكندية الإيرانية التي تم استهدافها.

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وكان رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني قد كشف، الأربعاء، أن أجهزة المخابرات الإيرانية قامت بعشر محاولات على الأقل لخطف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديدا.

وفرضت كندا سلسلة من العقوبات على إيران بسبب ما قالت إنه انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران.

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