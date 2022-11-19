اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
canada-iran-protest-ottawa-flight-ps752
احتجاجات مناهضة للنظام الغيراني في كندا - أرشيفية
احتجاجات إيران

قمع الاحتجاجات مستمر.. وطهران تهدد منتقدي النظام في كندا

المحتجون أضرموا النار في مكتب خطيب الجمعة وممثل المرشد علي خامنئي بمدينة تويسركان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لم يمنع قمع النظام الايراني المحتجين من خروجهم مجددا الى شوارع المدن مرددين هتافات ضد النظام. وبانتهاء تشييع ضحايا سقطوا برصاص قوات الأمن، تحولت مراسم التشييع في عدد من المدن الى احتجاجات دفعت النظام الى تصعيد قمعهِ، في محاولة لمواجهتها.

وخرج المواطنون الإيرانيون في مختلف المدن الإيرانية مساء أمس الجمعة إلى الشوارع، وهتفوا ضد النظام. وذلك بعد انتهاء أهالي زاهدان من جمعتهم الاحتجاجية السابعة، وبعد تشييع ضحايا الاحتجاجات برصاص الأمن في مدن دشتي، وإيذه، وسميرم، وبوكان، ومهاباد.

وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على محتجين في كرمنشاه وكرمان.

ومثل الأيام السابقة، استمرت الاحتجاجات الشعبية للإيرانيين ضد النظام الإيراني، الجمعة، فيما نظم أهالي مدن دشتي، وبارسيان وياسوج، وسقز، وبوكان، وإيلام، وتويسركان، وخوي، وباوه، وقزوين، تجمعات ليلية وقاموا بإضرام النار في الشوارع ورفعوا شعارات مناهضة للنظام.

ونظم المحتجون في مدينة قزوين، شمالي إيران احتجاجات ليلية ورفعوا شعارات ضد النظام الإيراني. كما أظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" أن الأهالي قاموا بمطاردة أحد عناصر الباسيج قبل أن يلوذ بالفرار.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة أن المتظاهرين في مدينة تويسركان بمحافظة همدان، غرب إيران، أضرموا النار في مكتب خطيب الجمعة وممثل المرشد علي خامنئي في هذه المدينة.

واشنطن ولندن وباريس وبرلين تحث إيران على التعاون مع الوكالة الذرية إيران نووي إيران واشنطن ولندن وباريس وبرلين تحث إيران على التعاون مع الوكالة الذرية

وقالت المخابرات الكندية إن لديها تقارير موثوقة عن تهديدات إيرانية بالقتل ضد أفراد داخل كندا. وأشار المتحدث باسم المخابرات الكندية الى أن التهديدات الإيرانية تشمل المراقبة والترهيب، وتستهدف إسكات من ينتقدون النظام، كما تقوض أمن وسيادة البلاد.
وهذه المرة الاولى التي تؤكد فيها أوتاوا التحقيق في تهديدات لحياة مواطنين كنديين ومقيمين، مصدرها إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط