وزير الخارجية البريطاني: أقول للنظام الإيراني "اصغوا لشعبكم"

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن التظاهرات في إيران يقوم بها الشعب بمفرده ونتضامن معه كما أقول للنظام الإيراني "اصغوا لشعبكم"، مضيفاً أنهم سلطوا الضوء على مطالب الإيرانيات ومساعدتهن للتعبير عن آمالهن.

وتحدث جيمس كليفرلي في مقابلة خاصة وحصرية مع "العربية" عن التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد صحافيين ومعارضين إيرانيين في بريطانيا والحرب في أوكرانيا.

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وأضاف كليفرلي في تصريحاته، اليوم السبت، أن بريطانيا تجمعها علاقات قوية ووثيقة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي.

#مقابلة_خاصة وحصرية مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي للحديث عن التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد صحافيين ومعارضين إيرانيين في #بريطانيا والحرب في #أوكرانيا. #إيران @rimamaktabi pic.twitter.com/nfyRm3OFHt — العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 19, 2022

كما أضاف وزير الخارجية البريطاني في تصريحاته للعربية أن بلاده حريصة على دعم الحلفاء في المنطقة للدفاع عن أنفسهم ضد ميليشيات ووكلاء إيران في المنطقة.

وقال إن بريطانيا تنسق مع أصدقائها في المنطقة بشأن استدامة أمن الطاقة.

وذكر وزير خارجية بريطانيا للعربية أنه هناك تعاون كبير بين بريطانيا والسعودية في كل المجالات، كما تعمل مع السعودية للتحول للطاقة الخضراء وزراعة ملايين الأشجار.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد تعهد في وقت سابق من اليوم السبت بالعمل مع الحلفاء "لمواجهة التهديد الإيراني"، متهما إياها بـ"إراقة الدماء" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا.

وكانت إيران أقرّت بأنّها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنّها أصرّت على أنها زوّدت حليفتها بها قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

الأسلحة الإيرانية تهدّد المنطقة بأسرها

وقال كليفرلي في مؤتمر حوار المنامة السنوي في البحرين إن "الأسلحة الإيرانية تهدّد المنطقة بأسرها"، مشيرا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني اليوم أكثر تقدمًا من أي وقت مضى والنظام لجأ إلى بيع روسيا الطائرات المسيرة المسلحة التي تقتل المدنيين في أوكرانيا".

وتابع وزير الخارجية البريطاني "بينما يتظاهر شعبهم ضد عقود من القمع، يريق حكام إيران الدماء والدمار عبر المنطقة (الشرق الأوسط) وفي مناطق بعيدة مثل كييف".

وأكد أن بريطانيا عازمة على العمل "جنباً إلى جنب مع أصدقائنا لمواجهة التهديد الإيراني، ومنع تهريب الأسلحة التقليدية، ومنع النظام من امتلاك قدرة أسلحة نووية".

وكان يتحدث بعد يوم من تحذير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البحرين من أن "انتشار الأسلحة" الإيرانية يشكل تهديدًا لأوروبا، ملمحة إلى مزيد من العقوبات ضد إيران.

وفرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على أكثر من 30 من كبار المسؤولين والمنظمات الإيرانية بسبب الحملة المستمرة لقمع المتظاهرين في البلاد وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وقال كليفرلي عن روسيا "لا يوجد بلد محصن من الاضطرابات التي يحدثها في الأسواق أو الأضرار التي يسببها للأمن الغذائي العالمي".

وتابع "تتسبب حرب بوتين في المزيد من المعاناة للسوريين واليمنيين الذين كانوا يعانون بالفعل من الحرمان بسبب حالة الطوارئ الإنسانية، واللبنانيين العاديين المحاصرين في أزمة اقتصادية".

وفي الملف الروسي قال وزير الخارجية البريطاني للعربية إن بلاده لم تهدد روسيا لكنها تدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وموسكو ليست مهددة من قبل الغرب أو الناتو.

وأضاف "سنسلط الضوء على الأفراد والشركات الذين يزودون روسيا بالأسلحة.. وكل الصواريخ التي تدور في سماء أوروبا سببها حرب بوتين فالصواريخ التي تطلقها أوكرانيا تأتي ردا على هجمات روسيا وننتظر نتائج التحقيقات حول الصواريخ التي سقطت في بولندا".