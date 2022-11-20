إيران.. ضحايا من المحتجين في ديواندره وإحراق مقر للحرس الثوري
قوات الأمن الإيرانية قد أطلقت الرصاص الحي ضد محتجين في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية
سقط مزيد من القتلى والجرحى بين المحتجين، في ساعة مبكرة الأحد، بمدينة ديواندره بمحافظة كردستان غرب إيران، حسب قناة "إيران إنترناشيونال"، فيما تتواصل احتجاجات تفجرت قبل شهرين في مناطق متفرقة بإيران.
وذكرت القناة أن متظاهرين أضرموا النار في مقر للحرس الثوري الإيراني بمدينة مورموري في محافظة إيلام بغرب البلاد.
وكانت قوات الأمن الإيرانية قد أطلقت الرصاص الحي ضد محتجين في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية.
وشهدت بعض مناطق مهاباد أجواء أمنية مشددة وانقطاعا للإنترنت والكهرباء.
وأفادت القناة أن طلاب جامعتين في مدينة الأحواز جنوب غرب البلاد نظموا تجمعات احتجاجا على تعليق دراسة عشرات الطلاب.
ومن جانبها، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 378 متظاهرا قتلوا على يد قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران قبل شهرين.
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