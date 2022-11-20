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عناصر من الشرطة لتفريق الاحتجاجات في طهران (أرشيفية - أسوشييتد برس)

شارك بالتظاهرات.. حكم بالإعدام بحق شخص سادس في إيران

دبي - العربية.نت
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حكمت المحكمة الثورية في طهران الأحد على شخص سادس بالإعدام على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء تابعة للسلطة القضائية.

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وأُدين المتّهم بـ"سحب سكين بقصد القتل وبثّ الرعب وخلق حالة من انعدام الأمن في المجتمع خلال أعمال الشغب الأخيرة"، وفق وكالة "ميزان أونلاين".

وفي الأيام الأخيرة، صدرت خمسة أحكام بالإعدام عن المحكمة الثورية على خلفية قضايا مرتبطة بـ"أعمال شغب" راهنة في محافظة طهران.

ويمكن استئناف الأحكام الصادرة بحق جميع هؤلاء المتهمين أمام المحكمة العليا.

من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- فرانس برس)
من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- فرانس برس)

هذا وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة.

وقُتل ما لا يقلّ عن 378 شخصًا بينهم 47 طفلًا في حملة قمع التظاهرات، وفق حصيلة جديدة نشرتها الأحد منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها في أوسلو.

كما أشارت المنظمة إلى أن هؤلاء القتلى سقطوا في 25 محافظة من أصل 31، من بينهم 123 في سيستان بلوشستان.

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