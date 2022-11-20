عائلة معلمة فرنسية محتجزة بإيران: تعامل بشكل لا إنساني

للمرة الأولى منذ أيار/مايو الماضي، خرجت عائلة وأقارب مدرِّسة اللغة الفرنسية والنقابية سيسيل كوهلر، المحتجزة في إيران عن صمتها.

وقال والدها باسكال كوهلر لصحيفة "درنيير نوفيل دالزاس" (DNA) "، اليوم الأحد، "من أجلها يجب أن لا ننكسر".

مادة اعلانية

كما أكد أن العائلة لا تعرف مكان احتجازها، وليست على يقين حتى إن كانت لا تزال على قيد الحياة.

ليس من مصلحتهم قتلها

إلا أنه رأى أن مصلحة السلطات الإيرانية ليست في قتلها، مرجحاً أنها تعامل بالتأكيد أفضل من المعتقلين الإيرانيين على المستوى المادي، لكنه أكد أن هذه "المعاملة غير إنسانية".

فيما شدد أقرباء سيسيل على أنها "تجسد التفاني"، وهي معلّمة "مستعدّة دائماً لتعليم الصفوف التي تعتبر صعبة".

كذلك، أشار أنتوني، زميلها السابق إلى أنها "شخص يتمتّع ببهجة كبيرة في الحياة".

يذكر أن عائلة كوهلر التي تعيش في سولتز بالقرب من ستراسبورغ في شرق فرنسا، لم تجر أي اتصال بها منذ اعتقالها.

كما لم يتمكّن أيّ ممثل قنصلي فرنسي من لقائها، وهو وضعٌ "لا يطاق" للوالدين باسكال وميراي، القلقَين على "حالتها النفسية"، بحسب ما أفادت فرانس برس.

بث اعترافات

وكانت سيسيل البالغة 38 عاماً أوقفت مع فرنسي آخر هو جاك باريس، بينما كانت في رحلة إلى إيران.

فيما لم يقرر أقرباؤها التحدّث علناً إلا بعدما بثّت طهران بداية أكتوبر الماضي مقطع فيديو قُدّم على أنه "اعترافات" بأنّ سيسيل كانت تعمل لصالح الاستخبارات الفرنسية.

في حين شجبت باريس "التدبير غير اللائق" لهذه الاعترافات، مشيرة للمرة الأولى إلى "رهائن دولة". ودعت وزارة الخارجية الفرنسية بداية تشرين الثاني/نوفمبر الفرنسيين الذين يمرّون عبر إيران إلى "مغادرة البلاد في أسرع وقت نظراً لمخاطر الاعتقال التعسّفي التي يتعرّضون لها".

كما طالبت منظمة العمل الدولية هذا الأسبوع بالإفراج عن كوهلر "من دون تأخير"، وكذلك عن جاك، مشددة على أنهما يستطيعان الحصول على "مساعدة قنصلية فورية".

ولطالما اعتمدت طهران الرهائن المحتجزين، كورقة "ابتزاز" في وجه المعارضين لها دولياً، بحسب ما اتهمتها عدة دولة غربية، على الرغم من نفيها انتهاج تلك السياسة.