أنجلينا جولي تنشر صوراً لأطفال إيران القتلى.. وتعلق

نشرت الممثلة والناشطة الأميركية، أنجلينا جولي، على صفحتها في إنستغرام أمس الأحد صوراً لأطفال ومراهقين قتلوا خلال قمع الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية.
وأرفقت المنشور بتعليق: "للأطفال الحق في الحماية من جميع أنواع الأذى. لديهم الحق أيضاً في أن يكون لهم صوت".
419 قتيلاً
يذكر أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران، والتي تفجرت إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الفائت، ارتفع أمس إلى 419 قتيلاً على أقل تقدير، بينهم 60 طفلاً، بعضهم لم يتجاوز الثماني سنوات، وفق منظمة "هرانا" لنشطاء حقوق الإنسان في البلاد.
فيما اعتقل ما لا يقل عن 17451 متظاهراً في 155 مدينة.
غضب حول عدة قضايا
كما لفتت "هرانا" في تقرير نشرته على موقعها إلى أنه حتى 20 نوفمبر تم تنظيم مسيرات احتجاجية في 142 جامعة بأرجاء البلاد، بينما اعتقل الأمن ما لا يقل عن 540 طالباً.
يشار إلى أن وفاة مهسا أميني أشعلت نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.
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