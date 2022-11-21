الحرس الثوري يهاجم محتجي كردستان.. وهتافات ضد المرشد

شهد عدد كبير من مدن كردستان إيران تظاهرات احتجاجية ليل أمس واليوم، وكان بعض هذه التظاهرات دعماً لأهالي مدينة مهاباد.

وهاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، المحتجين في مدينة جوانرو، بحسب منظمة حقوقية كردية.

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فيما هتف المحتجون بـ "الموت لخامنئي" أثناء مشاركتهم على نطاق واسع في مراسم تشييع جنازة عرفان كاكائي وبهاء الدين ويسي من قتلى الاحتجاجات.

كما قتل خلال احتجاجات الليلة الماضية بكردستان إيران، ستة متظاهرين في مدن بيرنشهر وجوانرو وديولان الحياة، برصاص القوات الأمنية الإيرانية، وتوفي متظاهر من مدينة بوكان متأثراً بجراحه، بحسب شبكة "رووداو" الكردية.

تظاهرات واسعة

أتى هذا الاستنفار بعد أن شهد العديد من المناطق شمال غربي البلاد، حيث الأقليات الكردية، تظاهرات واسعة، إثر تشييع عدد من المعتقلين أو المحتجين، لاسيما في مهاباد، حيث أفيد بتعزيزات عسكرية أرسلت إلى المدينة.

وقالت منظمة هينغاو الحقوقية، ومقرها النرويج، إن طائرات هليكوبتر عسكرية نقلت أعضاء من الحرس الثوري لقمع الاحتجاجات في مدينة مهاباد الكردية.

تعزيزات عسكرية للحرس

في حين أكد الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية تعزيز قواته في المنطقة الكردية الشمالية الغربية.

وبلغ عدد المواطنين الذين قتلوا خلال احتجاجات الأيام الخمسة الأخيرة في كردستان إيران، 36 شخصاً.

يذكر أنه منذ وفاة أميني لم تهدأ التظاهرات في البلاد، فقد تحولت الانتفاضة إلى ما يشبه الثورة الشعبية من قبل الإيرانيين الغاضبين، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة.