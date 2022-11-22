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Newspapers, with a cover picture of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police are seen in Tehran, Iran September 18, 2022. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
صحف إيرانية صادرة في 18 سبتمبر تتحدث عن مقتل مهسا أميني (أرشيفية)
احتجاجات إيران

على خلفية الاحتجاجات.. إيران تغلق صحيفة وتعتقل 40 أجنبياً

صحيفة "جيهان سانات" وجهت انتقادات إلى قوات الأمن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين

العربية.نت
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أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة "جيهان سانات" الاقتصادية بعد توجيهها اتهامات إلى قوات الأمن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع إخباري تابع للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الثقافة أن "صحيفة جيهان سانات (عالم الصناعة) اليوميّة أُغلقت الاثنين بسبب انتهاكها قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".

ولم توضح الوكالة مضمون القرارات لكنها أشارت إلى أن الإغلاق على ارتباط بـ"مقال نشرته الصحيفة السبت ووجه اتهامات إلى قوات الشرطة والأمن".

وقتل العشرات معظمهم من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 16 سبتمبر، كما أوقف الآلاف بينهم صحافيون خلال التظاهرات التي تشير إليها السلطات بـ"أعمال الشغب".

من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية)
من الاحتجاجات في طهران (أرشيفية)

وذكرت صحيفة "هام ميهان" الثلاثاء أن الصحيفة الاقتصادية التي تأسست عام 2004، أغلقت في السابق في 2020 لتشكيكها في الأرقام الرسمية للإصابات بفيروس كورونا.

وكانت صحيفة "سازانديجي" الإصلاحية أوردت في نهاية أكتوبر أن "أكثر من عشرين صحافياً لا يزالون قيد الاعتقال"، فيما استدعت السلطات عدداً من الصحافيين الآخرين.

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في سياق آخر، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، قوله اليوم إن 40 مواطناً أجنبياً اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال ستايشي، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون إنه تم "اعتقال 40 مواطنا أجنبيا حتى الآن بسبب ضلوعهم في الاحتجاجات"، دون الكشف عن جنسياتهم.

وقالت طهران في سبتمبر أيلول إنه تم اعتقال 9 أوروبيين بسبب تورطهم في الاحتجاجات. وألقت طهران باللوم على خصوم أجانب وعملاء لهم في تنظيم الاحتجاجات، التي تحولت إلى حركة تمرد شعبية للإيرانيين من جميع أطياف المجتمع، في واحدة من أجرأ التحديات التي يواجهها رجال الدين
الحاكمون منذ ثورة 1979.

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