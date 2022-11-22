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واشنطن: بايدن ملتزم بضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي

رويترز: إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة في مفاعل فوردو، وتسعى لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في نفس المفاعل

دبي - قناة العربية، وكالات
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التقى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع رئيس هيئة الأركانِ الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي يزورُ واشنطن، حيث شدد سوليفان خلال اللقاء على دعم الإدارة الأميركية الصارم لأمن إسرائيل.

المتحدثةُ باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، قالت في بيان إن سوليفان أكد أيضا التزام الرئيس الأميركي جو بايدن بضمان عدم حصول إيران على السلاحِ النووي.

كما أكد الجانبان عزمَهُما المشترك على معالجةِ التحدياتِ الأمنية التي تؤثرُ على الشرقِ الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها.

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الجانبان بحثا أيضا أهمية اتخاذ خطوات لتهدئة الوضعِ الأمني ​​في الضفة الغربية، حيث أكد سوليفان أن حل الدولتين يظل أفضل وسيلةٍ لتحقيقِ سلام دائم.

هذا وأوردت وكالة "رويترز" خبراً مفاده أن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة في مفاعل فوردو، وأنها تسعى لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في المفاعل نفسه.

ونقلت "رويترز" عن تلفزيون "إس.إن.إن" الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو النووي باستخدام أجهزة الطرد المركزي "آي.آر6".

وأضافت القناة التلفزيونية أن إيران ستبني أيضا مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع.

طهران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بأنشطة إيران النووية إيران نووي إيران طهران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بأنشطة إيران النووية

وقد شكّل قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق إيران "رسالة واضحة" يجب أن تحثها على الوفاء "العاجل" بالتزاماتها في الملف النووي، بحسب ما اعتبرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، الجمعة الماضية.

وتبنّى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، في فيينا، قراراً يندّد بعدم تعاون إيران، وافقت عليه 26 دولة عضوا في الوكالة من أصل 35، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وهذا القرار الثاني الذي يجري تبنّيه هذا العام بعد قرارٍ في يونيو. وصوّتت ضده روسيا والصين.

وقالت الدول الغربية في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الألمانية: "وجه المجلس بالتالي رسالة واضحة: من الضروري والملح أن تفي إيران بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأن تتخذ إجراءات محددة بدون تأخير".

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