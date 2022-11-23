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وزير الطرق الإيراني مع زوجته
احتجاجات إيران

استقالة وزير الطرق الإيراني الذي نشرت صوره مع صديقته بدون حجاب

قال الرئيس الإيراني إنه يوافق على استقالته "إثر تفاقم مرضه"

دبي - مسعود الزاهد
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استقال وزير الطرق الإيراني رستم قاسمي من منصبه، وقبِل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالاستقالة أمس الثلاثاء، وفقا لوسائل إعلام إيرانية، عين إبراهيم رئيسي، شهريار أفندي زاده، نائب الوزير في شؤون النقل مشرفا على الوزارة مع احتفاظه بمنصبه.

وتقول وسائل إعلام إيرانية إنه بقبول استقالة قاسمي، قال الرئيس الإيراني إنه يوافق على استقالته "إثر تفاقم مرضه"، وأعرب عن أمله في "الاستفادة من قدرات رستم قاسمي بعد شفائه التام."

بعد صورته مع زوجته غير المحجبة.. مطالب بإقالة وزير إيراني إيران إيران و رئيسي بعد صورته مع زوجته غير المحجبة.. مطالب بإقالة وزير إيراني

يتم الإعلان عن استقالة رستمي بعد ما أثار نشر صورة له في ماليزيا مع امرأة لم ترتد الحجاب جدلاً في إيران.

ارتداء الحجاب إلزامي للمرأة وفقا للحكومة في إيران وقد تم التأكيد عليه مرات عديدة في حكومة إبراهيم رئيسي. ولكن بعد أن اعتقلت دورية الإرشاد الفتاة الكردية، مهسا (جينا) أميني التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما بسبب ارتدائها الحجاب الناقص، وقتلت أثناء احتجازها، فقد انطلقت احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران وتستمر منذ أكثر من شهرين حتى الآن.

وتحول الاعتراض على الحجاب الإلزامي إلى شعارات مناهضة للنظام وأثناء القمع الشديد، بحسب منظمات حقوقية، قتل أكثر من 400 شخص.

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