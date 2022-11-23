شركة تايوانية توقف التعامل مع إيران بعد استخدام تقنياتها في طائرات الدرون

أوقفت شركة تكنولوجية تايوانية أعمالها مع إيران وسط تحقيق في ما إذا كانت قد انتهكت العقوبات الدولية، حيث تكثف الولايات المتحدة تدقيقها في إنتاج إيران العسكري وتورطها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب تقرير "ذا هيل" الأميركية، أوقفت شركة ATEN International على الفور قبول الطلبات من إيران ومنعت تصدير منتجاتها إلى البلاد بعد المخاوف التي أثارتها منظمة متحدون ضد ايران النووية (UANI).

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وتشير مخاوف المنظمة واستجابة شركة ATEN إلى مشكلة أكبر حيث يبدو أن إيران تبحث عن المواد اللازمة لبرنامج الطائرات بدون طيار على الرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء آخرون لعزل النظام بالعقوبات.



وفرضت الولايات المتحدة العديد من العقوبات لمحاولة استهداف الكيانات والأفراد المرتبطين ببرنامج الطائرات بدون طيار الإيراني ، لا سيما بعد أن زودت إيران روسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي للصحافيين، الثلاثاء: "إيران تدعم بشكل مباشر جهود روسيا لقتل الأوكرانيين".

وكتبت المنظمة في وقت سابق إلى شركة ATEN بشأن مخاوف من أن أعمالها مع شركة Raymond Computers ومقرها طهران تفتح المجال أمام انتهاكات محتملة للعقوبات ، مستشهدة بتقارير وسائل الإعلام الغربية التي أظهرت ما يبدو شعار شركة ATEN المعروض في مقطع فيديو على YouTube لطائرة جوية بدون طيار (UAV)، وفقا للتقرير.

كما تشمل المخاوف أن منتجات ATEN ، بما في ذلك محطة الكمبيوتر "Keyboard-Video-Mouse" الخاصة بها ، يتم شراؤها من قبل شركة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية Raymond Computers ، والتي يبدو أنها تتاجر مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، مما وضع الشركة أمام انتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية.